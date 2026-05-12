Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Что она рассказала о работе с украинским лидером?

Зеленский — наркоман

Мендель назвала наркозависимость Зеленского «секретом Полишинеля».

«Это секрет Полишинеля», — ответила она на вопрос Карлсона о том, употребляет ли Зеленский наркотики.

При этом Мендель сразу же сказала, что лично никогда не видела Зеленского принимающим наркотики, однако разговаривала со многими людьми, которые были тому свидетелями.

«Все эти люди говорят о кокаине», — отметила она.

Мендель рассказала, что во время ее работы с Зеленским он мог уединиться на 15 минут в ванной комнате и после выйти оттуда «совершенно другим человеком».

«Я не хочу говорить о том, чего не видела, но я общалась с очень многими людьми, <...> которые знали его 20–25 лет», — сказала Мендель.

Она также напомнила о случае, когда во время предвыборной кампании Зеленский добровольно прошел тест на наркотики, чтобы лишить своих оппонентов почвы для обвинений. Однако клиника, в которую он обратился, принадлежала его другу, а анализы в результате оказались датированы не тем днем, когда он их сдавал.

Препятствие к миру

Зеленский стал одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию, заявила Мендельу. По ее словам, публичный образ политика кардинально отличается от реального человека.

Она призналась, что хотела бы рассказать миру, каким человеком на самом деле является Зеленский. По ее мнению, он «меняет маски все время». Бывшая пресс-секретарь назвала политика «эмоционально неконтролируемым», отметив, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом.

«Он абсолютно, безумно талантливый актер. И в 2022 году это принесло нам огромную поддержку. Но в его актерской игре нет никакой глубины, а все, что он говорит, совершенно оторвано от реальности», — добавила Мендель.

Пропаганда Геббельса

Мендель также рассказала о напряженной атмосфере в офисе президента на фоне падения его рейтингов. По ее словам, в 2019–2020 годах Зеленский резко критиковал команду по связям с общественностью из-за нехватки позитивной повестки о своей деятельности.

Как утверждает экс-пресс-секретарь, во время одного из совещаний сотрудники попытались объяснить президенту снижение поддержки тем, что многие публичные обещания так и не были выполнены. Мендель отметила, что одна из ее коллег вступила в спор с Зеленским, после чего он раздраженно заявил, что ему «нужны тысячи говорящих голов, распространяющих пропаганду Геббельса».

«Он говорил: „Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса“», — сказала Мендель.

Йозеф Геббельс был одним из ближайших соратников Адольфа Гитлера и возглавлял Министерство пропаганды в нацистской Германии.

Тандем нарциссов

Мендель поделилась своим мнением о взаимоотношениях Зеленского и экс-главы офиса президента Андрея Ермака. По словам Мендель, между политиками сформировалась сложная и зависимая модель взаимодействия, которая отражалась на работе всей команды.

«Ермак и Зеленский — оба злобные и крайне параноидальные нарциссы, находящиеся в оборонительном режиме», — считет Мендель.

Экс-пресс-секретарь пояснила, что Зеленский, по ее мнению, отвечал за формирование политического курса, тогда как Ермак обеспечивал механизмы для воплощения этих идей. При этом у сотрудников создавалось впечатление, что многие процессы внутри команды выстроены неэффективно и сопровождаются постоянным напряжением.

