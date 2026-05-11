11 мая 2026 в 20:00

Фицо привез в Москву сенсацию, новые правила для арендаторов: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
В России ввели новые правила для собственников и арендаторов жилья, премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Москве секретное послание президента Украины Владимира Зеленского, музыкант Никита Пресняков выступил с российскими песнями в США в День Победы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Новые правила для арендаторов и собственников жилья вступили в силу

В России с 1 мая вступили в силу новые правила, касающиеся собственников и арендаторов жилья. Нововведения коснутся порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и регистрационного учета граждан.

Теперь коммунальные службы будут строже следить за своевременной поверкой приборов учета и передачей показаний. Если собственник не выполнит эти процедуры в срок, платить за воду, газ и электричество придется по нормативам, которые зачастую выше фактического потребления.

Размер итоговой переплаты напрямую зависит от количества людей, официально зарегистрированных в квартире, объяснила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. При расчете по нормативу учитывается количество прописанных «душ», даже если человек реально не живет в помещении.

В таких ситуациях УК вправе применять повышающие коэффициенты, уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Для горячей воды, электроэнергии и газа множитель остался на уровне 1,5 (оплата составит в полтора раза больше норматива). Для холодной воды наказание стало жестче — коэффициент вырос до 3. Срок, за который могут сделать перерасчет задолженности, ограничен тремя последними месяцами, добавил Щербаченко.

Второй блок изменений коснулся «резиновых квартир» и скрытых жильцов. Ресурсоснабжающие компании и УК получили право ориентироваться не только на штампы в паспорте, но и на фактическое число проживающих. Теперь поставщики услуг могут провести сверку данных, и если выяснится, что в квартире живет людей больше, чем официально зарегистрировано, сумму в квитанциях доначислят по факту, уточнила доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

Фицо сообщил о готовности Зеленского отдать Донбасс

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо привез в Москву сенсацию — «пакет мира» от Киева и ЕС, сообщил Telegram-канал INSIDER-T. По информации источника, речь идет о якобы согласованном украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен конфиденциальном письме. На канале сообщили, что инсайдеры удивлены главным посылом послания: Зеленский отдает Донбасс.

«Главная сенсация — Украина готова пойти на территориальные уступки. В документе фактически зафиксирована готовность Киева к выходу с территорий Донбасса», — сообщил источник.

На канале рассказали, что взамен Киев и союзники хотят, чтобы Москва юридически закрепила отсутствие любых «агрессивных планов» в отношении Украины в будущем. Также предполагается создание масштабной демилитаризованной зоны на новых границах под международным контролем.

Источник заявил, что Европа выдохлась, Запад устал от затяжного конфликта и через Фицо пытается нащупать «формулу выхода». Инсайдеры не исключили, что дело приближается к финалу.

«Если Кремль примет письмо, мы можем увидеть начало самого масштабного процесса деэскалации с февраля 2022 года», — предположил INSIDER-T.

Инсайдеры отметили, что «мостом» выступил словацкий премьер, так как Фицо, по их словам, один из немногих адекватных политиков в ЕС. Они напомнили, что в середине апреля премьер «выдал базу», обозначив энергетический хаос как шанс для Евросоюза отбросить враждебную идеологию и заняться своими интересами.

«Шалости США и Израиля на Ближнем Востоке взвинтили цены, и теперь Брюсселю пора завязывать с одержимостью Россией. Фицо открыто заявляет, что в случае реальной катастрофы Европе никто не поможет», — отметил Telegram-канал «Конспиролог #1».

Словакия выбрала путь прагматизма: пока цены на ресурсы бьют рекорды, Фицо призывает коллег по ЕС включить голову и перестать жертвовать экономикой ради чужих игр, подчеркнули на канале.

«Мы наблюдаем за тем, как „пустые холодильники“ начинают побеждать политические лозунги в центре Европы», — добавил «Конспиролог #1».

Пресняков выступил с русскими песнями в США на День Победы

Внук исполнительницы Аллы Пугачевой и музыкант Никита Пресняков дал концерт в Лос-Анджелесе на 9 Мая. Он выступил с песнями российской эстрады, а сама программа носила название «Ночь хитов нулевых!».

В репертуаре Преснякова были композиции группы Uma2rman, певицы Жанны Агузаровой, отца музыканта Владимира Преснякова и Аллы Пугачевой. Исполнитель получил гонорар в размере $15 тыс. (около 1,1 млн рублей). Сумма не включает аренду зала и гонорар команды Преснякова.

Тем временем предприниматель и певец Андрей Ковалев заявил, что сама Примадонна покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вернуться на Родину артистка сможет, но только «через покаяние», считает бизнесмен.

«Почему она уехала — я думаю, это Галкина влияние. Наверное, он уговорил <…>. Способ вернуться, я считаю, только один — признание совершенных ошибок: публично попросить прощения. Мы, русские, — добрые, простили бы, конечно. Но должен случиться акт покаяния», — подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что был лично знаком с артисткой. По его мнению, если бы Пугачева по-настоящему любила Россию, то не покинула бы ее. Даже если не нравится что-то из происходящего в стране, тем более надо оставаться и стараться самому менять ситуацию в лучшую сторону, заключил общественный деятель.

«То, что Алла выступила против России, ее огромная ошибка. Ведь если тебе что-то не нравится в стране, оставайся и пытайся исправить ситуацию к лучшему», — добавил Ковалев.

