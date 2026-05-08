08 мая 2026 в 18:00

Убийство бодибилдера и расправа над участником СВО: главные ЧП недели

В Калуге расстреляли бодибилдера Дмитрия Исаева, в Шуе толпа подростков отпинала 11-летнюю девочку, в Нижегородской области до смерти избили участника СВО — NEWS.ru рассказывает о главных криминальных новостях недели.

Рецидивист убил тренера

В Калуге рецидивист застрелил из охотничьего ружья тренера Дмитрия Исаева. Убийство произошло в ночь с 6 на 7 мая. По данным СМИ, злоумышленник ревновал к Исаеву свою бывшую избранницу.

Известно, что у обвиняемого был подельник. Они оба задержаны. Агрессор был пьян в момент совершения преступления. Сейчас фигуранты арестованы на два месяца.

Исаеву было 35 лет. В 2012 году он окончил местный госуниверситет по специальности «физическая культура». Мужчина являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Будучи тренером, он продолжал принимать участие в соревнованиях по кроссфиту.

Задержанный стрелок ранее был судим за разбой и покушение на мошенничество. Известно, что после убийства он попытался скрыться от полиции в лесополосе другого региона.

Толпа подростков глумилась над девочкой

В городе Шуе Ивановской области группа подростков издевалась над 11-летней девочкой, снимая это на видео. Сначала школьницу поставили на колени и заставили извиняться перед всей компанией, после начали давать пощечины, пинать ногами и угрожать, что будут мочиться на нее.

Сами издевательства произошли 2 мая. Позже запись появилась в Сети, что стало причиной для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Задержаны четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

«Следствием установлено, что 2 мая 2026 года в городе Шуе в общественном месте несовершеннолетние подозреваемые, используя для конфликта незначительный повод, нанесли 11-летней девочке множественные удары по голове и телу. При этом подростки осуществляли видеосъемку своих противоправных действий», — сообщили в ведомстве.

Дебошир раскрошил участнику СВО кости и убил

Потерявший руку участник СВО по имени Александр был убит 17 апреля в родном поселке Дружный Нижегородской области. Подозреваемый в убийстве задержан.

«Следы крови есть в подъезде, следы крови были на заборе. У него перелом единственной руки. У него переломы двух ног, множественные переломы ребер. Рука была раздроблена, фаланги пальцев были раздроблены, голова была порезана», — говорит местная жительница.

Местные жители предполагают, что убийца мог вымогать деньги у военнослужащего. По словам соседей, Александр был убит именно после того, как дал показания против задержанного. При этом известно, что в феврале подозреваемый избил свою сожительницу до состояния инвалидности.

Владимир Сахмеев
