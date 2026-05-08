08 мая 2026 в 13:55

Решена судьба застрелившего чемпиона России по многоборью Исаева

Подозреваемого в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, передает ТАСС. Обвиняемый проведет в СИЗО два месяца.

Постановил <...> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал судья.

Исаева убили в ночь на 7 мая. Гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время. Для поддержки семьи погибшего спортсмена организован сбор средств. По предварительным данным, спортсмена застрелили из ружья.

Подозреваемого в убийстве чемпиона задержали в состоянии опьянения. Он бросил машину и попытался скрыться в лесополосе. Обвиняемый отказался проходить медосвидетельствование.

Убийство также попало на камеры уличного видеонаблюдения в Калуге. На записи видно, как спортсмен разговаривает с двумя мужчинами у автомобиля. Затем один из них отходит, резко разворачивается и открывает огонь по Исаеву.

Причиной убийства могла стать ревность преступника к бывшей девушке, с которой в настоящее время встречался Исаев. Он не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение.

