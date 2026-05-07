Волк рассказала о состоянии подозреваемого в убийстве Исаева при задержании

Волк: подозреваемый в убийстве чемпиона России Исаева был пьян

Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многофункциональному многоборью Дмитрия Исаева в момент задержания в Брянской области находился в состоянии опьянения, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, водитель бросил машину и попытался скрыться в лесополосе, но был задержан полицейскими.

Водитель бросил машину и попытался спрятаться в лесополосе, однако был задержан брянскими полицейскими. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался, — отметила она.

В Калуге ночью был застрелен чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. В клубе, где он недавно работал, подтвердили факт трагической гибели спортсмена, который также имел звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике.

По информации источника, убийца чемпиона России ревновал его к своей экс-возлюбленной. Отмечается, что спортсмена застрелили из ружья, предположительно модели ИЖ.

