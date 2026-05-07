07 мая 2026 в 14:12

Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью

SHOT: убивший чемпиона РФ Исаева мужчина ревновал к нему свою бывшую девушку

Сталкер, застреливший в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, ревновал к нему свою бывшую девушку, передает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, спортсмена застрелили из ружья, предположительно, марки ИЖ.

Главным подозреваемым оказался экс-бойфренд девушки, с которой до своей гибели встречался Исаев. По предварительным данным, мужчина не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение.

Ранее сообщалось, что с Исаевым жестоко расправились ночью 7 мая. Погибший являлся в том числе кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Трагическую гибель подтвердили в клубе, где он работал в последнее время. Для поддержки семьи Исаева был организован сбор средств. Дата похорон будет объявлена позже.

До этого в Дзержинске двоих местных жителей признали виновными в убийстве знакомого в ходе бытового конфликта. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, которая кончилась дракой с летальным исходом. Преступники пытались скрыть убийство и спрятали тело в погребе.

