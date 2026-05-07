День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:03

Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге

В Калуге убили чемпиона России по функциональному многоборью Исаева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, сообщил РЕН ТВ. Трагическую гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время.

Погибший являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, а также завоевывал титул чемпиона страны по функциональному многоборью. В клубе выразили соболезнования родственникам, близким и всем, кто знал Исаева, добавив, что о дате и времени прощания объявят дополнительно. Для поддержки семьи погибшего спортсмена организован сбор средств, передают «Калужские новости».

Также Telegram-канал SHOT добавляет, что причиной убийства могла стать ревность преступника к бывшей девушке, с которой в настоящее время встречался Исаев. Кроме того, уточняется, что спортсмен был застрелен из ружья.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина его смерти не уточнялась.

Регионы
Калуга
Россия
спортсмены
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.