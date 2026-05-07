Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге В Калуге убили чемпиона России по функциональному многоборью Исаева

В Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, сообщил РЕН ТВ. Трагическую гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время.

Погибший являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, а также завоевывал титул чемпиона страны по функциональному многоборью. В клубе выразили соболезнования родственникам, близким и всем, кто знал Исаева, добавив, что о дате и времени прощания объявят дополнительно. Для поддержки семьи погибшего спортсмена организован сбор средств, передают «Калужские новости».

Также Telegram-канал SHOT добавляет, что причиной убийства могла стать ревность преступника к бывшей девушке, с которой в настоящее время встречался Исаев. Кроме того, уточняется, что спортсмен был застрелен из ружья.

