Ушел из жизни легендарный итальянский футболист Экс-футболист «Интера» и чемпион Италии Беккалосси умер в возрасте 69 лет

Бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет, следует из заявления на официальном сайте итальянского ФК. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина его смерти не уточняется.

Прощай, Бекка. «Интер» выражает соболезнования в связи с уходом Эваристо Беккалосси, — говорится в сообщении.

Беккалосси выступал за «Интер» с 1978 по 1984 год, провел 215 матчей и забил 37 голов. В составе команды он стал чемпионом Италии (1980) и обладателем Кубка страны (1982).

Помимо «Интера», футболист играл за «Брешию», «Сампдорию», «Монцу», «Барлетту», «Порденоне» и «Брено». С «Сампдорией» в 1985 году он также выиграл Кубок Италии.

Ранее стало известно о смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алессандро Дзанарди, он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причины смерти не называются. В 2001 году Дзанарди попал в аварию в серии CART, после которой ему ампутировали ноги до колена. Несмотря на это, итальянец вернулся в автоспорт на ручном управлении, участвовал в туринговом чемпионате мира, а в 2018 году стартовал в этапе DTM.