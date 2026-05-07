Молодой талант из ЦСКА отреагировал на интерес европейских топ-клубов Глебов заявил, что общение агента с «Барселоной» и «Интером» его не касается

20-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что общение его агента с испанской «Барселоной» и итальянским «Интером» его не касается. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что на данном этапе хочет помогать армейцам.

Это общение, наверное, не должно меня касаться. Пусть общается. Хочу об этом узнать только тогда, когда поступит официальное предложение. Меня хотят «Барселона» или «Интер»? Пусть хотят. Зачем об этом говорить? Я сейчас в ЦСКА и хочу помогать клубу, — сказал Глебов.

