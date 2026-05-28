Дрон ВСУ попал в рейсовый автобус Макеевка — Севастополь ТАСС: рейсовый автобус Макеевка — Севастополь попал под удар дрона ВСУ у Донецка

Неподалеку от Донецка под удар беспилотника Вооруженных сил Украины попал рейсовый автобус. Он следовал по маршруту Макеевка — Севастополь, сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно данным Управления по фиксации военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, активность вражеских дронов в указанном районе была зафиксирована около 22:00 по московскому времени. Информация о пострадавших и характере повреждений транспортного средства на данный момент не уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили девять украинских беспилотников. Представители Минобороны РФ уточнили, что беспилотники самолетного типа были сбиты бойцами ВС России над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов озвучил, что по меньшей мере 45 тыс. обстрелов территории РФ произошло в 2025 году. Он отметил, что 35 тыс. из них были совершены с помощью БПЛА. По его словам, интенсивность обстрелов российских регионов со стороны ВСУ растет.