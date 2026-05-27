Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:49

Девять сотрудников МЧС пострадали в ДНР при ударах ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девять сотрудников МЧС пострадали при ударах Вооруженных сил Украины по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что речь идет об атаках с начала суток.

В ДНР от атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС России, — сказано в сообщении.

Сообщается, что в полночь в городе Зугрэсе из-за атаки беспилотника загорелся газовый резервуар на автозаправке. Когда пожарные приступили к тушению, ВСУ повторно атаковали АЗС с помощью дрона. В результате ранен командир отделения, после оказания первой помощи он проходит лечение амбулаторно.

Кроме того, еще восемь сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в Макеевке, также возникшего после атаки БПЛА.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли за сутки в регионе из-за атак ВСУ. По его словам, пострадали 14 мирных жителей.

До этого глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что локальный режим ЧС введен после воздушной атаки на город. Это решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям после того, как над Таганрогом в ходе утреннего налета уничтожили ракету ВСУ.

ДНР
МЧС
БПЛА
Регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число разыскиваемых иностранных наемников
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
«Особые отношения»: Песков о сотрудничестве Путина и Токаева
Военэксперт усмотрел американский след в глубинных атаках ВСУ на Россию
Песков объяснил, почему Армении выгоднее оставаться в составе ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.