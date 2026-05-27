Девять сотрудников МЧС пострадали в ДНР при ударах ВСУ

Девять сотрудников МЧС пострадали при ударах Вооруженных сил Украины по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что речь идет об атаках с начала суток.

В ДНР от атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС России, — сказано в сообщении.

Сообщается, что в полночь в городе Зугрэсе из-за атаки беспилотника загорелся газовый резервуар на автозаправке. Когда пожарные приступили к тушению, ВСУ повторно атаковали АЗС с помощью дрона. В результате ранен командир отделения, после оказания первой помощи он проходит лечение амбулаторно.

Кроме того, еще восемь сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в Макеевке, также возникшего после атаки БПЛА.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли за сутки в регионе из-за атак ВСУ. По его словам, пострадали 14 мирных жителей.

До этого глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что локальный режим ЧС введен после воздушной атаки на город. Это решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям после того, как над Таганрогом в ходе утреннего налета уничтожили ракету ВСУ.