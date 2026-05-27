ВС РФ в ходе активных действий установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Также сообщается об освобождении села Воздвижевка в Запорожской области.

Гранов взяли под контроль военные подразделения группировки войск «Север». Освобождением Воздвижевки занимались бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Операцию провели военные группировки войск «Восток».

До этого в ведомстве сообщали, что с начала 2026 года российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Больше всего освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской, Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях.