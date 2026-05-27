ВС России освободили важное для дальнейшего наступления харьковское село Армия России освободила село Гранов в Харьковской области

Группировка российских войск «Север» освободила село Гранов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». По его информации, штурмовые подразделения сломили упорное сопротивление противника, уничтожили последние группы бойцов из состава 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По словам источника, освобождение села не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и создает условия для дальнейшего наступления ВС РФ в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Там в том числе базируются вражеские операторы БПЛА, регулярно атакующие Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что украинские заградотряды убили своих же сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов. Как отметил источник в российских силовых структурах, командование ВСУ не позволило двум своим боевым группам покинуть позиции.

До этого стало известно, что с начала 2026 года российские военнослужащие освободили более 100 населенных пунктов в зоне СВО. Больше всего освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике, уточнили в Минобороны РФ.