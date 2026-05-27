Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 09:41

ВС России освободили важное для дальнейшего наступления харьковское село

Армия России освободила село Гранов в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Группировка российских войск «Север» освободила село Гранов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». По его информации, штурмовые подразделения сломили упорное сопротивление противника, уничтожили последние группы бойцов из состава 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По словам источника, освобождение села не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и создает условия для дальнейшего наступления ВС РФ в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Там в том числе базируются вражеские операторы БПЛА, регулярно атакующие Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что украинские заградотряды убили своих же сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов. Как отметил источник в российских силовых структурах, командование ВСУ не позволило двум своим боевым группам покинуть позиции.

До этого стало известно, что с начала 2026 года российские военнослужащие освободили более 100 населенных пунктов в зоне СВО. Больше всего освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике, уточнили в Минобороны РФ.

Европа
Харьковская область
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпийский чемпион раскрыл сложности при строительстве «Немов-центра»
Россиянин нашел в котловане тела беременной девушки и мужчины
Молились 200 тысяч человек: яркие кадры с празднования Курбан-Байрама
Мужчина получил ожоги после атаки ВСУ на Белгородскую область
Захарова жестко высказалась о Западе после атаки ВСУ на Старобельск
Рой дронов ВСУ обрушился на Энергодар
ВС России освободили важное для дальнейшего наступления харьковское село
Выросло число заражений хантавирусом после вспышки на MV Hondius
Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Курскую область за сутки
Спасатели завершили трехдневные поиски Усольцевых
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
На Западе раскрыли разведывательные планы Евросоюза
Израиль устранил нового лидера боевого крыла ХАМАС
«Не стал отмалчиваться»: Россию призвали показать силу по примеру Ирана
Поклонники перепугались за здоровье Хлебниковой по одной причине
Дачникам ответили, как бороться с тенью от соседских деревьев
«Благодарен болельщикам»: Немов о скандальном судействе на Олимпиаде-2004
Схрон натовского оружия обнаружили под Красноармейском
Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка
Заградотряды ВСУ убили своих же сослуживцев под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.