На Западе раскрыли разведывательные планы Евросоюза

Евросоюз планирует расширить функции своего разведывательного ситуационного центра INTCEN в рамках обновленной стратегии безопасности, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Внешнеполитическая служба ЕС выступила с предложением наделить центр собственной IT-инфраструктурой и кадровым подразделением, чтобы укрепить его роль как канала для передачи засекреченных сведений между государствами и институтами объединения.

По данным газеты, центр не занимается добычей разведданных, а лишь анализирует информацию, которой с ним на добровольной основе делятся страны Евросоюза. Вопрос о новых полномочиях INTCEN прорабатывается в контексте свежей европейской стратегии безопасности, презентация которой намечена на лето. Документ будет содержать анализ существующих угроз и перечень мер по усилению безопасности ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в будущем Европа рискует столкнуться с такими же угрозами безопасности, какие имеют место в странах Балтии, включая вторжения беспилотников ВСУ. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз намерен «систематически» закрывать бреши в собственной системе обороны.