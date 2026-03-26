Путин дал старт строительству центра «Россия» в Москве

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия» в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отдал команду, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью пульта дистанционного управления поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося здания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что договоренности о возведении во Вьетнаме атомной электростанции, спроектированной в России, можно назвать прорывными. Соответствующее соглашение Москва и Ханой заключили 23 марта.

Кроме того, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в районе Фили-Давыдково на западе Москвы завершилось возведение делового центра. Объект включает два офисных здания-близнеца общей площадью более 21,5 тыс. квадратных метров.