В Кремле оценили одну из идей России и Вьетнама

Договоренности о строительстве во Вьетнаме атомной электростанции российского дизайна можно считать прорывными, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее соглашение Москва и Ханой подписали 23 марта.
Ранее сообщалось, что в церемонии подписания документа о строительстве АЭС приняли участие премьеры РФ и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь. Также в нем участвовали глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.
До этого Лихачев заявил, что «Росатома» обладает обширным портфелем заказов, с корпорацией сотрудничают партнеры из 70 стран. По его словам, общая сумма контрактов составляет порядка $206–208 млрд и в этом году планируется подписание еще нескольких соглашений.