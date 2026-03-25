В Кремле оценили одну из идей России и Вьетнама Песков назвал прорывным принятое РФ и Вьетнамом решение о строительстве АЭС

Договоренности о строительстве во Вьетнаме атомной электростанции российского дизайна можно считать прорывными, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее соглашение Москва и Ханой подписали 23 марта.

Очень продуктивное, многоплановое сотрудничество в самых различных областях, прорывное решение по строительству атомной электростанции во Вьетнаме, — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в церемонии подписания документа о строительстве АЭС приняли участие премьеры РФ и Вьетнама Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь. Также в нем участвовали глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

До этого Лихачев заявил, что «Росатома» обладает обширным портфелем заказов, с корпорацией сотрудничают партнеры из 70 стран. По его словам, общая сумма контрактов составляет порядка $206–208 млрд и в этом году планируется подписание еще нескольких соглашений.