«Наплевать на жизни»: Васильев разнес организаторов «Игр на стероидах»

Главной задачей организаторов «Олимпиады на стероидах» было просто заработать денег, пускай и скандальным путем, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, спонсорам наплевать на жизни спортсменов. Васильев считает, что «Олимпиада на стероидах» не имеет никакой перспективы.

Им наплевать на жизни спортсменов. Бесконтрольное применение стероидов не приводит ни к чему хорошему. В долгосрочной перспективе это мероприятие не может иметь успеха. Это наведет шумиху и внимание прессы на коротком отрезке. Я думаю, что Международный олимпийский комитет серьезно выскажется в отношении этих соревнований. Надеюсь, что многие страны на законодательном уровне запретят проводить подобные турниры на своей территории. Никакой перспективы у этих соревнований нет, — сказал Васильев.

Первые в истории подобные соревнования прошли в Лас-Вегасе. Участие в них приняли 42 атлета. В программе были следующие дисциплины: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим. На Enhanced Games спортсменам разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать. Единственным, кому удалось установить рекорд в рамках этих соревнований, стал греческий пловец Кристиан Голомеев, который выступил в гидрокостюме.

Ранее сообщалось, что российский пловец Евгений Сомов присоединился к участникам «Олимпиады на стероидах». Спортсмен завоевал второе и третье место. Депутат Госдумы Светлана Журова позже выразила мнение, что таким поступком Сомов испортил свою репутацию.