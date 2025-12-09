ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 01:47

Российский пловец примет участие в «Олимпиаде на стероидах»

Российский пловец Сомов примет участие в «Олимпиаде на стероидах» в США

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский пловец Евгений Сомов присоединился к участникам международного турнира «Олимпиада на стероидах» (Enhanced Games), сообщили на сайте организации. Этот проект разрешает спортсменам использовать любые допинги.

Организаторы соревнований также объявили о политике открытости для российских и белорусских спортсменов. Им будет разрешено демонстрировать национальные флаги и иную символику.

Ранее НОК Украины направил обращение в Международный союз конькобежцев с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от Олимпийских игр 2026 года. До запроса они получили необходимые для участия лицензии после всех проверок и были допущены к Играм.

До этого серебряный призер Олимпийских игр Эмиль Иверсен сообщил, что хотел бы увидеть российских спортсменов на международных соревнованиях. По словам норвежца, участие россиян сделает борьбу интереснее, хотя текущий конфликт останется фоном.

Кроме того, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

