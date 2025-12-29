Новый год — 2026
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заявила, что общественный резонанс вокруг дела о квартире артистки Ларисы Долиной запустила именно она. На шоу «Кстати» она отметила, что Полина Лурье и ее адвокат позвонили ей со словами благодарности после того, как одержали победу в Верховном суде РФ.

Мне позвонила Полина и ее адвокат Светлана после того, как Верховный суд вынес это решение. Они сказали: «Спасибо вам большое». Потому что весь этот общественный резонанс начался с меня. У меня мурашки по коже, я никогда не жду благодарностей, я человек такой, помогающий, — поделилась Слава.

По словам Сланевской, ей также позвонили множество других артистов и стали восхищаться ее смелостью. Певица добавила, что именно она обратила внимание на «прием Долиной с типа слезами», подчеркнув, что не любит «морочить голову честным людям» и предпочитает «жить по правде».

Ведущий Азамат Мусагалиев уточнил, не получала ли Слава звонков от самой Долиной. Певица ответила уклончиво и с иронией.

Я думаю, если со мной что-то случится в ближайшее время, тогда да, — ответила она.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявлял, что инициативу лишить звания народной артистки России певицу Ларису Долину поддержали 86% опрошенных граждан. По его словам, против этой идеи высказалась лишь незначительная часть респондентов. Он отметил, что столь однозначная реакция общественности, вероятно, стала следствием публичного поведения певицы и ее представителей на фоне квартирного скандала с Полиной Лурье.

