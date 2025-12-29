В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки

Инициативу лишить певицу Ларису Долину звания народной артистки России поддержали 86% опрошенных граждан, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, против этой идеи высказалась лишь незначительная часть респондентов. Он отметил, что столь однозначная реакция общественности, вероятно, стала следствием публичного поведения певицы и ее представителей на фоне квартирного скандала с Полиной Лурье.

Я провел опрос [о том, стоит ли лишить Долину звания народной артистки], а не вносил предложение. Против лишения высказалась ничтожная часть респондентов — лишь 133 человека, а это 14%. За выступили 3,3 тыс. человек. Данные есть в моем Telegram-канале. Вероятно, такое отношение вызвано беспрецедентной манерой поведения, которую демонстрировала Долина или ее адвокаты. Она, действительно, вряд ли совместима с прилагательным «народный». Реабилитироваться может тот, кто с уважением относится к людям, а не тот, кто считает их, как мы помним по заявлению адвокатов, проплаченными ботами, — высказался Делягин.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. По его словам, певица отдает отчет своим действиям и получает деньги за критические высказывания в адрес России.