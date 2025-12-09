Глава ФПБК намерен через суд лишить Пугачеву звания народной артистки Бородин: судить Пугачеву надо было сразу после ее интервью иноагенту Гордеевой

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией — ФПБК — Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что намерен лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить еще и уголовное дело против Пугачевой.

Мы с ней судимся сейчас. Хотим добиться, чтобы ее все-таки лишили звания народной артистки СССР… Нужно было возбудить уголовное дело сразу после ее нашумевшего интервью, там целый ряд нарушений статей УК РФ, — выразил мнение собеседник.

Он добавил, что считает артистку неглупым человеком. Она прекрасно отдает отчет своим действиям, более того, получает деньги за критические высказывания в адрес России, полагает глава ФПБК.

Когда речь заходит о Пугачевой, то многие ссылаются на ее преклонный возраст. Я считаю, что она все прекрасно понимает, за свои высказывания деньги получает... Давайте вспомним, допустим, что она насаждала ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), продвигая на отечественную эстраду лиц нетрадиционной ориентации. Это говорит о том, что она многие годы наносила осознанный вред российскому обществу, — заявил Бородин.

Ранее писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Литератор выразил мнение, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.

Народный артист РФ Евгений Стеблов отметил, что ему непонятен мотив отъезда Пугачевой из России после начала СВО, ведь ей на родине ничего не запрещали. Актер добавил, что также не понимает, почему на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.