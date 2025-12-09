ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:20

Глава ФПБК намерен через суд лишить Пугачеву звания народной артистки

Бородин: судить Пугачеву надо было сразу после ее интервью иноагенту Гордеевой

Певица Алла Пугачева Певица Алла Пугачева Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией — ФПБК — Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что намерен лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить еще и уголовное дело против Пугачевой.

Мы с ней судимся сейчас. Хотим добиться, чтобы ее все-таки лишили звания народной артистки СССР… Нужно было возбудить уголовное дело сразу после ее нашумевшего интервью, там целый ряд нарушений статей УК РФ, — выразил мнение собеседник.

Он добавил, что считает артистку неглупым человеком. Она прекрасно отдает отчет своим действиям, более того, получает деньги за критические высказывания в адрес России, полагает глава ФПБК.

Когда речь заходит о Пугачевой, то многие ссылаются на ее преклонный возраст. Я считаю, что она все прекрасно понимает, за свои высказывания деньги получает... Давайте вспомним, допустим, что она насаждала ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), продвигая на отечественную эстраду лиц нетрадиционной ориентации. Это говорит о том, что она многие годы наносила осознанный вред российскому обществу, — заявил Бородин.

Ранее писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Литератор выразил мнение, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.

Народный артист РФ Евгений Стеблов отметил, что ему непонятен мотив отъезда Пугачевой из России после начала СВО, ведь ей на родине ничего не запрещали. Актер добавил, что также не понимает, почему на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Виталий Бородин
Алла Пугачева
российская эстрада
артисты
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой
Четыре туриста погибли из-за волны-убийцы на популярном курорте
Огород на подоконнике зимой: какие растения забрать с участка домой?
Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии
В СВР объяснили, почему окружение Зеленского боится завершения конфликта
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.