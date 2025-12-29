В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд

В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд АТОР: обратный билет и страховка помогут избежать проблем при въезде в Таиланд

Обратный билет, медицинская страховка и ваучер помогут избежать проблем при въезде в Таиланд, рассказал НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он отметил, что сейчас ситуация на границе может быть напряженной из-за конфликта с Камбоджей.

Это ужесточение касается не туристов в классическом виде, а тех, кто делает визараны. То есть тех, кто выезжает из Таиланда, чтобы обнулить срок нахождения в стране, и возвращается обратно. Это незаконная миграция, и с ней борются везде. По факту туристам, пребывающим с целями провести отпуск в стране, такие ужесточения не грозят, — рассказал Мурадян.

Вице-президент отметил, что конфликт не повлияет на уровень туристического потока. По его словам, в 2025 году страну посетили 1,7 млн россиян.

Ранее эксперт по туризму Виктория Худаева рассказала, что россиянам, прибывающим в Таиланд по пакетным готовым турам, практически не грозит отказ во въезде в королевство. Такая проблема может возникнуть у самостоятельных путешественников.