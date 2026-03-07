Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 08:14

Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты

Катар на семь часов разрешил полеты в свои аэропорты по согласованию

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press
Катар на семь часов разрешил полеты в аэропорты на своей территории по предварительному согласованию и по строго установленным маршрутам, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Разрешение действует пока с 05:00 до 12:00 по всемирному времени (с 08:00 до 15:00 мск).

Воздушное пространство Катара закрыто для транзитных рейсов, но прием и отправка самолетов в аэропорты Катара разрешены по двум установленным маршрутам, — отметил он.

До этого Катар продлил срок пребывания в стране для российских туристов, застрявших на лайнере Celestyal Journey из-за ситуации с Ираном. Одна из пассажирок рассказала, что граждан Киргизии планируется вывезти через Саудовскую Аравию 7 марта.

Ранее сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

Также появились кадры взрывов в городе Илам, расположенном на западе Ирана. На опубликованном видео можно рассмотреть огромные столбы серого дыма и взрывы. Город подвергся воздушной атаке.

