Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 07:04

Иранский БПЛА мог рухнуть на территории международного аэропорта в Дубае

Обломки БПЛА упали на территории международного аэропорта в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

В материале сказано, что рейсы на данный момент не отменены, однако посадка временно не производится, пассажиры ждут дальнейших указаний от сотрудников. Информации о пострадавших пока не было.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Также стало известно, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Дубай
аэропорты
БПЛА
взрывы
