Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:26

США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО

FT: США и Украина обсуждают создание небесной крепости на Ближнем Востоке

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
США и страны Персидского залива хотят извлечь выгоду из опыта Украины в СВО — стороны изучают возможность создания аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», предназначенной для противодействия иранским БПЛА, передает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, Вашингтон направил Киеву «конкретные запросы».

В материале сказано, что переговоры о создании системы ведутся на частном, военном и правительственном уровнях.Стороны изучают среди прочего, технологии Киева, которые ВСУ задействовала в ходе СВО, и возможность их использования на Ближнем Востоке.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут».

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

США
Украина
Ближний Восток
Иран
