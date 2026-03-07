Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 09:29

Названы популярные направления для отдыха россиян на 8 Марта

Краснодарский край и Москва стали популярными местами отдыха на 8 Марта

Краснодар, Россия Краснодар, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Курорты Краснодарского края, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали наиболее востребованными у россиян направлениями для отдыха на 8 Марта, передает РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли. Также в этот список вошел Алтай.

В этом году весенние праздничные дни радуют трехдневными выходными. По России на эти дни наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская и Московская области, и Республика Алтай, — говорится в сообщении.

В длинные праздничные выходные курорты Краснодарского края стали самым востребованным направлением, на них приходится около 47% всех бронирований на 8 марта. Также в списке популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым. Интерес к Геленджику увеличился на 12%, а горнолыжные курорты, такие как Архыз, продемонстрировали рост на 10% благодаря увеличению количества доступных номеров.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что стоимость поездки в Махачкалу на двоих с 7 по 9 марта составит около 85 тыс. рублей. Отдых на оздоровительном курорте в Пятигорске обойдется немного дороже — около 88,5 тыс. рублей.

8 марта
россияне
поездки
праздники
направления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.