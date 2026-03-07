Названы популярные направления для отдыха россиян на 8 Марта Краснодарский край и Москва стали популярными местами отдыха на 8 Марта

Курорты Краснодарского края, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали наиболее востребованными у россиян направлениями для отдыха на 8 Марта, передает РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли. Также в этот список вошел Алтай.

В этом году весенние праздничные дни радуют трехдневными выходными. По России на эти дни наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская и Московская области, и Республика Алтай, — говорится в сообщении.

В длинные праздничные выходные курорты Краснодарского края стали самым востребованным направлением, на них приходится около 47% всех бронирований на 8 марта. Также в списке популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым. Интерес к Геленджику увеличился на 12%, а горнолыжные курорты, такие как Архыз, продемонстрировали рост на 10% благодаря увеличению количества доступных номеров.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что стоимость поездки в Махачкалу на двоих с 7 по 9 марта составит около 85 тыс. рублей. Отдых на оздоровительном курорте в Пятигорске обойдется немного дороже — около 88,5 тыс. рублей.