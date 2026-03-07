Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС Глава ВСС Уфимцев: россияне могут пожаловаться на качество лечения по ОМС

Россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами по ОМС, могут добиться экспертизы своего лечения, обратившись в страховую компанию, выдавшую полис, рассказал РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, для этого достаточно написать заявление с изложением всех обстоятельств либо обратиться в кол-центр страховщика. Компания обязана отреагировать, поскольку именно для этого она и существует, привлекая к проверкам лучших экспертов.

Пациентам, которые недовольны качеством полученных медицинских услуг, надо идти жаловаться к своему страховщику, в котором у него полис ОМС. Не в больницу, не к главврачу и не в Минздрав, а в свою страховую компанию, — подчеркнул Уфимцев.

Глава ВСС напомнил, что контроль качества медуслуг является основной функцией страховых медицинских организаций. Ежегодно страховщики проводят 30 млн экспертиз и выявляют 5,8 млн нарушений. Однако в обычном режиме проверяются преимущественно сложные технологичные услуги, тогда как простые услуги с большим потоком пациентов (например первичные приемы) контролируются выборочно.

Уфимцев отметил, что поступление жалобы от клиента гарантированно влечет за собой проведение экспертизы. К проверкам привлекаются специалисты из реестра Минздрава — это большой штат медиков и экспертов, которые либо постоянно занимаются такой работой, либо подключаются для разбора конкретных сложных случаев.

Ранее Уфимцев заявил, что лечение онкологического пациента в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, но подавляющее большинство могут получить эту помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, бесплатно могут быть доступны даже высокоэффективные лекарства.