07 марта 2026 в 11:46

Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов

Microsoft: северокорейские агенты используют ИИ для обмана западных компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Агенты из Северной Кореи используют искусственный интеллект, чтобы заставить западные компании нанять их, сообщили в Microsoft. По информации технологического гиганта, которую публикует The Guardian, подставные IT-специалисты злоупотребляют полномочиями, а также нередко угрожают обнародовать конфиденциальные сведения о компании в случае своего увольнения.

ИИ позволяет агентам создавать вымышленные личности и подделывать документы. Также искусственный интеллект используется для поиска вакансий в сфере технологий, добавили журналисты.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на IX съезде Трудовой партии Кореи заявил о необходимости планового обновления всех военных баз. Он также поручил превратить границу с Южной Кореей в «крепость» и усилить систему военной инфраструктуры.

Также сообщалось, что главой ядерных сил Северной Кореи якобы назначена 13-летняя дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу. По информации южнокорейской разведки, она уже получает доклады от генералов и отдает распоряжения по стратегическим вооружениям.

