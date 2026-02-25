Зимняя Олимпиада — 2026
Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс признал свои связи со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Wall Street Journal. Он принес извинения сотрудникам своего фонда. Гейтс также отметил, что крутил романы с русскими женщинами, пока находился в браке.

Билл Гейтс извинился перед сотрудниками фонда Гейтса за свои связи с Джеффри Эпштейном, признав, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу, — говорится в материале.

При этом Гейтс заверил, что не имеет никакого отношения к преступлениям Эпштейна. Он назвал время, проведенное с финансистом, огромной ошибкой.

Я не делал ничего противозаконного, — утверждает миллиардер.

Ранее в США обнародовали имена более 300 влиятельных политиков и знаменитостей, фигурирующих в материалах дела Эпштейна. Помимо Гейтса, среди них оказались Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис и принц Гарри. Публикация вызвала широкий резонанс, однако сам факт упоминания не означает наличие обвинений.

