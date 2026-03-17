Иран отчитался об атаках военных баз США и Израиля в ряде соседних стран Иран нанес удар по американским базам в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте

Иранские вооруженные силы провели масштабную 58-ю волну ударов, атаковав ключевые города Израиля и военные объекты США на Ближнем Востоке, сообщила гостелерадиокомпания. Целями операции стали Тель-Авив, Иерусалим и Нагария, а также американские базы в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.

В ходе атаки применялись сверхтяжелые и высокоточные ракеты различных типов, включая Fattah и Qiam, а также ударные беспилотники. Тегеран заявил об успешном завершении очередного этапа масштабной военной кампании против «оккупированных территорий» и американских сил.

В заявлении подчеркивалось использование мощного вооружения, способного нести разрушительные заряды на большие расстояния. Иранские власти также отметили применение новейших ракет Kheibarshekan для поражения кораблей Пятого флота ВМС США.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля. При этом, по его словам, Тегеран изначально не хотел закрывать ключевую артерию мировой экономики.