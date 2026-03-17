17 марта 2026 в 09:31

«Больше нет»: в Иране сделали громкое заявление об Ормузском проливе

SNN: Ормузский пролив нельзя будет использовать, как прежде

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля против Ирана, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в эфире телеканала SNN. При этом, по его словам, Тегеран изначально не хотел закрывать ключевую артерию мировой экономики.

Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени Соединенные Штаты прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и беспилотников, а также об административных объектах. Внутри руководства страны фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.

Иран
Ормузский пролив
США
конфликты
