Власти обратились к семьям детей, утонувших в Москве-реке

Семьям утонувших в Москве-реке детей из Звенигорода будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в своем Telegram-канале. Он принес им свои соболезнования.

Разделяем вашу боль. Все эти дни работали спасатели, водолазы, медики, добровольцы. Спасибо каждому, кто участвовал и делал все возможное. Семьям будет оказана вся необходимая помощь, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки. Оно было найдено в 10 км от места, где она с двумя мальчиками провалилась под лед. По данным МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. Известно, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей. По данным регионального СУ СК России, пропали брат и сестра — девочка Катя 2012 года рождения и мальчик Артем 2016 года рождения. В ведомстве отметили, что о пропаже детей им сообщили накануне, 16 марта.