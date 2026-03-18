Что известно о ключевом повороте в поиске пропавшей в Звенигороде девочки Водолаз Морозова: искусственная волна помогла найти тело девочки в Звенигороде

Создание искусственной волны могло во многом поспособствовать обнаружению тела 13-летней девочки в Москве-реке, сообщила руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова. По данным aif.ru, лодка на большой скорости формировала поток, перемешивавший толщу воды. Благодаря этому затонувшие объекты всплыли на поверхность.

Вполне вероятно, что создание искусственной волны и, как следствие, смещение огромных масс воды, главным образом и повлияло в том числе и на подъем тела Алины, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после пропажи детей — девочки Кати 2012 года рождения и мальчика Артема 2016 года рождения. Позже стало известно, что брат и сестра находятся с матерью в Ленобласти. Их нашли благодаря свидетельству очевидцев из Санкт-Петербурга.