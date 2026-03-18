18 марта 2026 в 14:29

Что известно о ключевом повороте в поиске пропавшей в Звенигороде девочки

Водолаз Морозова: искусственная волна помогла найти тело девочки в Звенигороде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Создание искусственной волны могло во многом поспособствовать обнаружению тела 13-летней девочки в Москве-реке, сообщила руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова. По данным aif.ru, лодка на большой скорости формировала поток, перемешивавший толщу воды. Благодаря этому затонувшие объекты всплыли на поверхность.

Вполне вероятно, что создание искусственной волны и, как следствие, смещение огромных масс воды, главным образом и повлияло в том числе и на подъем тела Алины, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после пропажи детей — девочки Кати 2012 года рождения и мальчика Артема 2016 года рождения. Позже стало известно, что брат и сестра находятся с матерью в Ленобласти. Их нашли благодаря свидетельству очевидцев из Санкт-Петербурга.

Звенигород
дети
поиски
водолазы
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Названы катастрофические последствия масштабной атаки на АЭС «Бушер»
Внебрачный сын Бедроса Киркорова рассказал, как отец является ему во сне
МИД Белоруссии забил тревогу из-за войск НАТО на границах
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
