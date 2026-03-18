Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками

В подмосковском Звенигороде завершились масштабные поиски троих подростков, пропавших 7 марта у берега Москвы-реки, сообщает aif.ru. Волонтеры и соседи выражают соболезнования семьям погибших, подчеркивая, что до последнего надеялись на чудо.

Тела 12-летних Ивана и Богдана, а также 13-летней Алины были обнаружены спасателями и водолазами в течение 10 дней. Город погрузился в траур, местные жители в беседе с журналистами вспомнили аналогичные трагедии прошлых лет, призывая родителей к бдительности.

Москва-река коварная — то мелкая, то глубокая с быстрым течением, — поделилась жительница Звенигорода Анна.

Ранее стало известно, что тело Алины было обнаружено в 10 км от места, где она провалилась под лед. Оно находилось в воде. Спасатели создавали искусственную волну для более эффективного поиска.

Тем временем глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов сообщил, что семьям утонувших в Москве-реке детей будет оказана вся необходимая помощь.Он принес им свои соболезнования.