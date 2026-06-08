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08 июня 2026 в 17:45

Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы

Военный эксперт Иванников: Усольцевы могли работать на иностранную разведку

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
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Бесследно исчезнувшие в Красноярском крае супруги Усольцевы могли быть иностранными разведчиками, предположил в беседе с NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, семья, вероятно, покинула страну, чтобы скрыться от российского правосудия и запутать следствие.

Усольцевы могли сбежать из страны, чтобы скрыться от российской судебно-правоохранительной системы и запутать следствие. Все это позволяет делать выводы, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей. История знает случаи, когда разведчиками работают целые семьи, — сказал Иванников.

При этом, как отметил эксперт, ребенок использовался супругами в качестве прикрытия, поскольку пара с ребенком традиционно вызывает меньше подозрений у российской контрразведки.

Кроме того, Иванников обратил внимание, что старший сын Сергея Усольцева проживает в США. Через него, полагает эксперт, могли осуществляться контакты с ЦРУ, а сам мужчина, возможно, был агентом сразу нескольких спецслужб.

Из-за этого сейчас семью ищут так активно. Все, что совершали Усольцевы, вписывается в «азбуку разведчика», когда нужно тайно покинуть страну, — подчеркнул Иванников.

Ранее сообщалось, что семью Усольцевых могли похитить инопланетные гуманоиды. Эту версию описывают американские СМИ. Не исключается также, что Усольцевы вступили в конфликт с жителями тайги.

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