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08 июня 2026 в 11:22

Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье

Турэксперт Ансталь: Истра стала одним из лучших направлений отдыха в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Истра, Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ — одни из лучших направлений кратковременного отдыха в Подмосковье, рассказала в беседе с 360.ru эксперт по туризму Наталия Ансталь. Она отметила, что Московская область пользуется большим спросом среди туристов выходного дня.

В топе лучших мест, естественно, Истринское направление. Также порекомендовать можно Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ, — подчеркнула Ансталь.

По ее словам, жители Москвы на летних выходных часто выбираются за город, чтобы отдохнуть от шума и ритма мегаполиса. Эксперт уточнила, что популярным остается размещение в кемпингах, глэмпингах, коттеджах и загородных отелях.

Ранее Ансталь заявила, что россиянам с детьми лучше всего рассмотреть варианты поездок в Турцию, Вьетнам или на Мальдивы для комфортного зарубежного отдыха. По ее словам, выбор направления напрямую зависит от предпочтений семьи.

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