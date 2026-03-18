18 марта 2026 в 10:41

Местонахождение пропавших в Твери детей установлено

Пропавшие в Твери брат и сестра находятся с матерью в Ленинградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в мессенджере MAX. По данным ведомства, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К настоящему времени местонахождение пропавших установлено в Ленинградской области, они находятся с матерью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут выясняться все обстоятельства их безвестного отсутствия, — говорится в сообщении.

Ранее два исчезнувших в Твери ребенка были объявлены в федеральный розыск. Следователи и оперативники изучали записи с камер видеонаблюдения и опрашивали окружение подростков, предполагая, что они могли самостоятельно уехать в другой регион на общественном транспорте.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после их исчезновения. По данным регионального СУ СК России, пропали брат и сестра — девочка Катя 2012 года рождения и мальчик Артем 2016 года рождения. В ведомстве отметили, что о пропаже детей им сообщили накануне, 16 марта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Стало известно, как иранцы встретили новость о гибели Лариджани
Премьеру Японии предрекли серьезный разговор с Трампом из-за Ирана
«Перхоть собирал»: историк объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса лечения
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

