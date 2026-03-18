Местонахождение пропавших в Твери детей установлено СК: пропавшие в Твери брат и сестра находятся с матерью в Ленобласти

Пропавшие в Твери брат и сестра находятся с матерью в Ленинградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в мессенджере MAX. По данным ведомства, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К настоящему времени местонахождение пропавших установлено в Ленинградской области, они находятся с матерью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут выясняться все обстоятельства их безвестного отсутствия, — говорится в сообщении.

Ранее два исчезнувших в Твери ребенка были объявлены в федеральный розыск. Следователи и оперативники изучали записи с камер видеонаблюдения и опрашивали окружение подростков, предполагая, что они могли самостоятельно уехать в другой регион на общественном транспорте.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после их исчезновения. По данным регионального СУ СК России, пропали брат и сестра — девочка Катя 2012 года рождения и мальчик Артем 2016 года рождения. В ведомстве отметили, что о пропаже детей им сообщили накануне, 16 марта.