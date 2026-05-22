22 мая 2026 в 17:25

Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Твери Серафима Ражапова, перенесшая инсульт во время интимной близости, заявила, что восстановила способность ходить. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что сложившиеся обстоятельства заставили ее изменить восприятие жизни и пересмотреть свои взгляды.

Два года назад я не могла даже сидеть самостоятельно. Сегодня я свободно хожу сама, без трости. Живу полноценную жизнь. Пока что не работает голеностоп, и я часто теряю равновесие, но вне всяких сомнений, с этим я тоже справлюсь. Очень важно понимать, что у тебя два пути. Первый: жалеть себя и находиться в депрессии, страдать и винить во всем дурацкую жизнь. И второй: принять ситуацию и сделать все от себя зависящее, чтобы восстановиться. Я благодарна своему инсульту, у меня гораздо лучше стала жизнь, чем до. Меняется мировоззрение и отношение к себе, к людям, к жизни в целом, — поделилась Ражапова.

Она упомянула, что у нее трое детей: двое мальчиков — 13 и пять лет, и девочка 10 лет. Все они, по словам девушки, оказывают ей поддержку и помогают по хозяйству. Ее супруг, как отметила собеседница, прошел через множество испытаний, заботясь о ней: он готовил, убирал и носил ее на руках.

Все врачи говорят по-разному. Кто-то, что лучше уже не будет. Кто-то, что все индивидуально и зависит от самого человека. А я считаю, что надо посылать на три буквы тех людей, кто говорит, что восстановиться нереально. Чуда никто не отменял. Не жалеть себя. Верить в себя. Искать новые возможности, — заключила Ражапова.

Ранее сообщалось, что жительница Твери перенесла инсульт во время секса со своим супругом. В день происшествия женщина посещала бассейн, а уже вечером, в момент близости с мужем, у нее резко участились пульс и сердцебиение. После этого у девушки началась сильная головная боль, она перестала ощущать левую руку и ногу.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
