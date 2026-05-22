«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына

Актриса Екатерина Климова посетила торжественный школьный праздник своего младшего сына Корнея, рожденного в браке с коллегой Игорем Петренко. Звезда приехала на мероприятие вместе со своей близкой подругой Татьяной Лютаевой, которая является крестной матерью подростка. Артистка активно делилась кадрами и видеозаписями с выпускного вечера в своих социальных сетях.

Дожили мы до этого момента. Нет слов, одни эмоции. Долгий путь. Впереди ЕГЭ, но все равно есть ощущение, что что-то глобальное уже сделано. Не верится, что у меня остался только один школьник, — призналась подписчикам Климова.

Известно, что Корней Петренко успешно окончил обучение в известной элитной Ломоносовской школе. Всего бывшие супруги воспитали двоих общих сыновей: помимо Корнея, у пары есть девятнадцатилетний сын Матвей. Климова и Петренко расторгли свой брак в 2014 году после десяти лет совместной жизни. Позже актер открыто признавал в интервью, что воспитанием мальчиков в основном занималась бывшая жена, пока он оставался в роли «воскресного папы».

Перед этим Климова похвасталась в соцсетях тем, что улетела с 10-летней дочерью Беллой от Гелы Месхи из России. Семья решила отдохнуть на Мальдивах.