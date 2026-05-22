Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, обвиняемой в убийстве деда, грозит 20 лет тюрьмы, сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, наличие у женщины малолетнего ребенка может стать смягчающим фактором.

При любых раскладах Екатерине Тарховой может грозить в районе 20 лет лишения свободы. Возможно, наказание будет более суровым — в виде 25 лет, — сказал он.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, что внучка, расчленившая бывшего мэра Самары и его жену, перед совершением преступления купила ручную пилу в одном из строительных магазинов региона. На опубликованных кадрах видно, как Екатерина кладет коробку с инструментом на ленту на кассе и оплачивает покупку. Тархова обвиняется в убийстве, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества и покушении на мошенничество.

Также сообщалось, что убийство экс-мэра Самары и его супруги курировала из-за рубежа 56-летняя Светлана Метревели. Ее племянник Дмитрий помогал внучке экс-мэра. Позже в деле появилась еще одна фигурантка, 79-летняя Таисия Киселева. Она помогла Екатерине Тарховой продать машину бывшего градоначальника за 1 млн рублей.