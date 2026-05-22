Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 17:37

Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары

Адвокат Лунев: Тарховой грозит до 25 лет тюрьмы за убийство экс-мэра Самары

Екатерина Тархова Екатерина Тархова Фото: Альберт Дзень/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, обвиняемой в убийстве деда, грозит 20 лет тюрьмы, сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, наличие у женщины малолетнего ребенка может стать смягчающим фактором.

При любых раскладах Екатерине Тарховой может грозить в районе 20 лет лишения свободы. Возможно, наказание будет более суровым — в виде 25 лет, — сказал он.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, что внучка, расчленившая бывшего мэра Самары и его жену, перед совершением преступления купила ручную пилу в одном из строительных магазинов региона. На опубликованных кадрах видно, как Екатерина кладет коробку с инструментом на ленту на кассе и оплачивает покупку. Тархова обвиняется в убийстве, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества и покушении на мошенничество.

Также сообщалось, что убийство экс-мэра Самары и его супруги курировала из-за рубежа 56-летняя Светлана Метревели. Ее племянник Дмитрий помогал внучке экс-мэра. Позже в деле появилась еще одна фигурантка, 79-летняя Таисия Киселева. Она помогла Екатерине Тарховой продать машину бывшего градоначальника за 1 млн рублей.

Общество
Самара
убийства
преступление
расчленения
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Багажная лента вьетнамского аэропорта «кормила» предприимчивого россиянина
Труп в диване, учитель-онанист, упавший балкон: главные ЧП недели
«Есть над чем работать»: Путин об эффективности российских БПЛА
Финансист бригады ВСУ промотал зарплаты бойцов в казино
Стало известно, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве
Политолог предположил, в чем кроется причина русофобии Санду
Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО
Путин выразил уверенность в успехе российских военных
Удар по колледжу в Старобельске: сколько жертв, что сказал Путин, детали
Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции
Эксперт назвал типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ
Путин раскрыл, на что готовы власти после наводнения в Дагестане
«За Старобельск»: российские бойцы подписали боеприпасы для удара по ВСУ
Путин заявил, что потери на СВО не напрасны
Журналистка рассказала, к чему Киев подталкивает украинских женщин
Мужчину насмерть зажало между машинами в Москве
Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию
Военэксперт рассказал о «подразделениях мажоров» в ВСУ
Психиатр заявил, что внучка убитого экс-мэра Самары может быть наркоманкой
Путин назвал ошибки в работе властей неизбежным явлением
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.