Появились жуткие детали убийства экс-мэра Самары и его жены

Расчленившая бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену внучка перед совершением преступления купила ручную пилу в одном из строительных магазинов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области. На опубликованных кадрах видно, как Екатерина кладет коробку с инструментом на ленту на кассе и оплачивает покупку.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней Тарховой. Она обвиняется в убийстве, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество и ряду других статей.

Ранее красноярская полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении случайного знакомого в Ачинске. Тело обнаружили в сумке на берегу реки поблизости от деревни Старая Еловка. Следователи выяснили, что в день трагедии двое мужчин поссорились после совместного распития алкоголя.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.