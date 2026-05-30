Москвичам рассказали о потеплении 30 мая

Тишковец: температура воздуха в Москве 30 мая поднимется до +15 градусов

В Москве в субботу, 30 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и температура до +15 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что в этот день в столичном регионе будет низкое атмосферное давление.

В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь. <...> Максимальная температура воздуха +12–15 градусов, — сказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что в воскресенье, 31 мая, станет немного теплее. Ночью ожидается облачность с прояснениями и без существенных осадков, а к утру возможно появление тумана. Он добавил, что в воскресенье днем вновь возможен дождь, а температура поднимется до +14–17 градусов.

Ранее Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве начнется только 3 июня, когда воздух прогреется до +24 градусов. По его словам, до этого момента погода будет оставаться неустойчивой.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что москвичам не стоит ждать 30-градусной жары в первые две недели июня. Жителей столицы ожидает умеренно теплая летняя погода без экстремальных температурных рекордов, заключил он.

