Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом

Вечером 1 мая во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена. На место происшествия выехали сотрудники полиции и Следственного комитета.

По внешнему виду останков можно предположить, что убийство произошло давно — части тела успели разложиться. Личность жертвы пока не установлена, однако пол удалось определить по мужским плавкам. Другой информации у правоохранителей на данный момент нет. Останки направлены на экспертизу.

Ранее Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, он зарубил женщину топором, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

До этого в Дагестане задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении сожительницы, а также в сжигании ее останков. Жертвой оказалась 36-летняя Мальвина Н. По версии следствия, женщина вышла из дома 23 января, но домой так и не вернулась.