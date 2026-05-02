День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:28

Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вечером 1 мая во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена. На место происшествия выехали сотрудники полиции и Следственного комитета.

По внешнему виду останков можно предположить, что убийство произошло давно — части тела успели разложиться. Личность жертвы пока не установлена, однако пол удалось определить по мужским плавкам. Другой информации у правоохранителей на данный момент нет. Останки направлены на экспертизу.

Ранее Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, он зарубил женщину топором, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

До этого в Дагестане задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении сожительницы, а также в сжигании ее останков. Жертвой оказалась 36-летняя Мальвина Н. По версии следствия, женщина вышла из дома 23 января, но домой так и не вернулась.

Регионы
Санкт-Петербург
происшествия
убийства
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.