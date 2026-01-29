Зимняя Олимпиада — 2026
Задержан подозреваемый в зверском убийстве жительницы Дагестана

Дагестанца задержали по подозрению в убийстве и расчленении сожительницы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жителя Дагестана Ражидина Я. задержали по подозрению в убийстве и расчленении сожительницы, передает Telegram-канал «112». Его везут на допрос к следователям.

В материале сказано, что подозреваемый был неоднократно судим. Два года назад он угнал машину, а спустя некоторое время обманом завладел еще одним автомобилем. Также мужчина вместе с подельником сбыл наркотики. В 2019 похитил 117 тыс. рублей из чужой машины.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю Мальвину М. нашли убитой. Полицейские разыскивали 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в совершении этого преступления. Уточнялось, что женщина вышла из дома еще в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь.

После этого появилась информация, что найденную убитой Мальвину расчленил ее сожитель. Как уточнил источник, близкий к ситуации, мужчина сжег ее останки. Инцидент произошел в Дербенте.

До этого в Дагестане мать порезала ножом собственную дочь после того, как та решила уйти от мужа. Инцидент произошел в Кизилюртовском районе. Конфликт достиг пика, когда девушка окончательно вернулась в родительский дом вместе с вещами.

