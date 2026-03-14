14 марта 2026 в 15:53

«Мертвый» слон убил женщину во время селфи

В Намибии женщина погибла при нападении слона, приняв его за мертвого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Намибии 46-летняя женщина погибла после того, как подошла к лежащему слону, приняв его за мертвого, чтобы сфотографироваться, но животное внезапно поднялось и напало на нее, сообщает Daily Star. Свидетель происшествия Йоханнес Паулюс рассказал, что женщина коснулась головы слона и попросила сделать снимок, после чего получила несовместимые с жизнью травмы.

Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте, — сказал Паулюс.

Ранее в австралийском городе Джелонг женщина чудом выжила после нападения медноголовой змеи, которая обвила ее ногу во дворе дома. Ей удалось сбросить с себя пресмыкающееся, после чего оно упало на землю. Специалист, прибывший для поимки змеи, отметил, что женщина испытала сильный стресс и ей потребуется время для восстановления.

Кроме того, глава регионального Министерства природы Филипп Шутов сообщил, что специалисты охотнадзора в Приморье отловили тигра, который в феврале совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе. Почти месяц зверь скрывался в тайге и на сопках, избегая ловушек экспертов центра «Амурский тигр».

