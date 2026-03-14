«Мертвый» слон убил женщину во время селфи В Намибии женщина погибла при нападении слона, приняв его за мертвого

В Намибии 46-летняя женщина погибла после того, как подошла к лежащему слону, приняв его за мертвого, чтобы сфотографироваться, но животное внезапно поднялось и напало на нее, сообщает Daily Star. Свидетель происшествия Йоханнес Паулюс рассказал, что женщина коснулась головы слона и попросила сделать снимок, после чего получила несовместимые с жизнью травмы.

Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте, — сказал Паулюс.

