Животные-предсказатели: котик-оракул, осьминог Пауль — чудо или дрессура

Спорт и животные — пожалуй, самые просматриваемые темы в интернете. А когда они соприкасаются, случаются настоящие сенсации. В том числе это касается так называемых животных — предсказателей и оракулов, история которых всегда привлекает повышенное внимание. Именно этим «животным-Вангам» и разоблачениям их талантов посвящена данная статья. Рассказываем, стоит ли верить пушистым гадалкам, что такое эффект Барнума в предсказаниях животных и можно ли научить питомца быть оракулом с помощью дрессировки.

Самые известные животные-оракулы: осьминог Пауль, кот Ахилл, хомяк-пророк

Когда речь заходит о животных — предсказателях и оракулах в истории, первым на ум приходит осьминог Пауль. Моллюск из немецкого океанариума Оберхаузена стал мировой сенсацией во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Метод его «работы» был прост: перед матчем Паулю предлагали два контейнера с едой, украшенных флагами соперничающих стран. Какой контейнер осьминог выбирал первым, та сборная и считалась победителем. Удивительно, но прогнозы осьминога Пауля оказались точными во всех восьми матчах того турнира. Всего за свою карьеру, начатую еще на Евро-2008, он верно назвал исход 12 из 14 игр.

Вероятность такого «угадайки» по теории вероятности крайне мала, но биологи не склонны видеть в этом мистику. Заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института Дмитрий Ишкулов назвал успех Пауля не более чем совпадением, сравнив это с ситуацией, в которой обезьяна за печатной машинкой рано или поздно напечатала бы «Войну и мир». Так что ученые настроены скептично — и советуют нам использовать тот же подход.

Позднее, в 2018 году, эстафету Пауля принял белый кот Ахилл из Санкт-Петербурга. Пушистый оракул, живущий в подвале Государственного Эрмитажа, предсказывал результаты чемпионата мира в России. Как и осьминог, Ахилл делал выбор между двумя мисками с кормом, на которых были изображены флаги стран. Кураторы музея отмечали, что у кота уже был опыт успешных прогнозов на Кубке конфедераций. Помимо вышеперечисленных животных, в разные годы оракулами становились:

хомяк Фуня;

слониха Нелли;

хряк Фунтик;

хорек Фред;

краб Петрович.

В основном они «гадали» по такому же принципу, что и Ахилл с Паулем. Такое обилие пушистых (и не очень) «пророков» лишь подтверждает всеобщий интерес к ставкам, эзотерике и абсурдному юмору, а также к вопросу, как животные угадывают результаты.

Котик с ЧМ, котик из TikTok и другие современные сенсации

С развитием социальных сетей тренд на животных-предсказателей не только не угас, но и приобрел новые формы. Ролики, где питомцы якобы выбирают победителей в играх или отвечают на жизненно важные вопросы, становятся вирусными и сегодня. И предсказания котика с ЧМ (вышеупомянутого петербургского Ахилла) — только один пример.

Еще одна звезда интернета, а именно TikTok, — это котик Харитон. Пушистый предсказатель отвечает на вопросы пользователей (и своей хозяйки) нажатиями на кнопки «Да» и «Нет». Этого — и харизматичной плоской морды — хватило, чтобы произвести в Сети настоящий фурор. И пророчества Харитона вполне смогли потягаться с предсказаниями котика с ЧМ.

Сегодня каждый пользователь TikTok может сделать звездой собственного кота, смонтировав видео с «угадыванием» исхода футбольного матча или премии «Оскар». Однако, за редкими исключениями, современные сенсации редко достигают уровня популярности Пауля. По большей части это локальные истории или результат грамотного маркетинга зоопарков и приютов, которые таким образом привлекают внимание к своим подопечным. Несмотря на внешнюю спонтанность, в эпоху алгоритмов рекомендаций одно точное «предсказание» может быть растиражировано миллионы раз, в то время как десятки неверных выборов животного останутся за кадром.

Как питомцы улавливают сигналы хозяев: чтение жестов и интонаций

Как животные угадывают результаты матчей, кинопремий и других мероприятий? Этот феномен имеет под собой вполне научное объяснение, не имеющее ничего общего с телепатией. Известный дрессировщик Владимир Дуров в своих трудах детально описал механизм, который сегодня психологи называют «эффектом умного Ганса» — по имени феноменально сообразительного коня, жившего в Германии в XX веке.

Речь идет о способности животных считывать едва заметные невербальные сигналы, подаваемые человеком. В процессе многократных повторений у животного вырабатывается рефлекс: оно начинает реагировать не на сам предмет (например, флаг нужной страны), а на непроизвольное движение бровей, изменение позы или вздох хозяина, который уже знает правильный ответ. Как объяснял Дуров, то, как животные угадывают результаты, часто зависит от «наталкивания, подсказывания со стороны человека», которое он называл внушением.

Собаки и кошки обладают исключительно острым зрением и слухом, они способны фиксировать микродвижения, которые сам человек у себя не замечает. Именно поэтому один и тот же кот может показывать разные результаты с разными «ведущими»: он реагирует на конкретного человека, который бессознательно подсказывает ему правильный выбор.

Эффект Барнума и случайные попадания: почему прогнозы сбываются

Одной из главных причин, по которой публика верит в чудеса, является эффект Барнума в предсказаниях животных. Этот психологический феномен, названный в честь знаменитого шоумена Финеаса Тейлора Барнума, заключается в том, что люди склонны принимать общие, расплывчатые описания за точные и индивидуальные, если те содержат в себе преимущественно позитивные характеристики.

Как это связано с животными-оракулами? Напрямую. Болельщик, который желает победы своей команды, склонен верить в предсказание животного, если оно совпадает с его мечтой. Если же оракул ошибся — это списывается на «непонятливость» зверя или шутку природы.

К тому же эффект Барнума в предсказаниях животных усиливается за счет избирательной памяти: мы помним несколько точных прогнозов (особенно если они касаются важных финалов) и забываем множество ошибочных. Информация о 12 угаданных матчах Пауля звучит впечатляюще, но с точки зрения статистики среди тысячи животных, которым дают титул «предсказателей» каждый год, несколько обязательно угадают большинство исходов просто по закону больших чисел. Можно сказать, что эффект Барнума заставляет нас дорисовывать логическую связь там, где ее нет, и видеть систему там, где господствует случайность.

Разоблачения: как обучают «говорящих» животных и подтасовывают результаты

Рано или поздно любая сенсация сталкивается с волной скепсиса. Разоблачения «животных-Ванг» чаще всего сводятся к выявлению двух основных схем работы дрессировщиков:

уже упомянутое считывание сигналов (феномен Ганса);

прямая подтасовка фактов.

Например, в случае с осьминогом Паулем выдвигались версии, что в контейнер с «нужным» флагом клали более вкусную пищу или просто меняли цвет лотков, так как известно, что осьминоги по-разному реагируют на разные цвета.

Разоблачения пушистых и не очень оракулов проводятся и в современном интернете. Часто видео, где попугай вынимает карточку с правильным ответом на математический пример, снимается десятки дублей.

В официальных же шоу или зоопарках прогноз часто не показывают в прямом эфире либо монтируют выгодную версию событий. Разоблачители утверждают, что любое «чудо» в мире животных-предсказателей — это всегда хорошо поставленный номер, за которым стоит кропотливая работа специалиста.

Как научить питомца быть оракулом: секреты дрессировки

Если вы задаетесь вопросом, можно ли превратить своего питомца в оракула, ответ — безусловно, да. Однако для этого потребуется не магический дар, а знание основ кинологии и зоопсихологии. Алгоритм прост: формируется условный рефлекс на раздражитель.

Если человек хочет, чтобы кот предсказывал исход матча, он ставит перед ним две миски. Изначально животное может выбрать любую. Когда оно выбирает «правильную» (нужную владельцу), оно получает лакомство и бурную похвалу. Когда выбирает неправильную — игнорируется или получает наказание (например, убирается еда).

Буквально за несколько десятков повторений большинство животных запоминают, что выбор конкретной кормушки приносит выгоду. В более сложных случаях, когда животное должны выводить на сцену в присутствии тысяч людей, дрессировщик использует незаметные жесты — щелчок пальцами, движение головой, положение руки. Именно это, а не дар провидения, объясняет успех четвероногих «магов».

Кому выгодны животные-пророки и как не попасть на обман

Всегда стоит задаваться вопросом: «Кто получает выгоду от этой мистификации?» В случае со знаменитым осьминогом выгоду получил океанариум в Оберхаузене, куда после победы Германии хлынули толпы туристов. Кота Ахилла в Эрмитаже продвигали как туристический бренд Санкт-Петербурга.

В современном мире монетизация происходит через виртуальную рекламу, популярность в соцсетях или прямые ставки букмекерских контор, которые любят использовать «вердикты» животных для привлечения внимания к коэффициентам.

Чтобы не попасть в ловушку обмана, достаточно помнить о математической вероятности и эффекте Барнума. Любой прогноз животного — это не более чем игра, развлечение. Воспринимайте это как часть шоу, а не как руководство к действию. Настоящие таланты ваших питомцев лучше реализовывать в дрессировке, заботе и искренней любви, оставляя предсказание будущего сомнительным экстрасенсам и букмекерам.

