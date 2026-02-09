Попугай помог полицейским раскрыть запутанное убийство

В Мичигане полиция раскрыла убийство благодаря неожиданному свидетелю — домашнему серому попугаю, передает The Mirror. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с пятью огнестрельными ранениями и женщину рядом с ним с пулевым ранением.

Расследование зашло в тупик, пока следователи не заметили попугая. Птица повторяла фразу «не стреляй», в которой узнали голос погибшего человека. Бывшая супруга убитого и его родители высказали предположение, что птица могла повторять слова, произнесенные в ночь преступления.

В процессе расследования стражи порядка нашли предсмертные послания, оставленные женщиной. Также было установлено, что пара испытывала значительные финансовые трудности. Суд присяжных единогласно признал женщину виновной в убийстве и назначил ей пожизненное заключение.

Ранее в США раскрыли дело самого таинственного убийцы в стране — Брайана Кобергера, приговоренного в 2025 году к пожизненному заключению за убийство четырех студентов Университета Айдахо в 2022 году. Ключевыми доказательствами стали найденные нож с его ДНК и кроссовки 46-го размера, совпадающие с обувью в его доме. Преступление заняло около четырех минут после проникновения в дом и нападения холодным оружием. Причины нападения остаются неизвестными.