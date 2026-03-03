Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 02:37

ЦАХАЛ сообщила о новых ударах со стороны Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала новые пуски ракет из Ирана в направлении Израиля

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press
Иран продолжает наносить удары по израильской территории, передает агентство Mehr. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых пусках ракет, зафиксированных после того, как в течение последнего часа в нескольких районах страны звучали сирены воздушной тревоги.

Вслед за сработавшими в течение последнего часа сиренами были зафиксированы пуски ракет из Ирана в направлении нескольких районов на территории Израиля, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В этот раз, по сообщениям СМИ, Иран применил ракеты с кассетной боевой частью. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала. Системы противовоздушной обороны Израиля приведены в повышенную готовность.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что применил беспилотную авиацию против сил США на Ближнем Востоке. Запуск дронов осуществлен в рамках развития крупномасштабной стратегической операции «Правдивое обещание — 4». Организация сообщила, что направила серию дронов в сторону военной базы США в регионе, но не уточнила, какой именно. По данным некоторых источников, речь идет об американском военном объекте Арифджан, расположенном на территории Кувейта.

Иран
Израиль
удары
пуски
