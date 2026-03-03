Госдеп попытался оправдаться за кровавую атаку на Иран Рубио: Иран через год имел бы столько ракет, что операция США была бы невозможна

Соединенные Штаты успели нанести удар по Ирану в последний момент, заявил госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с законодателями. По его словам, через год-полтора Тегеран накопил бы такое количество ракет и беспилотных летательных аппаратов, что любая военная операция против него стала бы невозможной.

Эту операцию следовало провести, поскольку Иран через год или через полтора года пересек бы черту и получил иммунитет, — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что удар был нанесен для предотвращения ситуации, при которой Иран стал бы полностью защищен от внешнего военного воздействия. Он добавил, что США намерены завершить начатое.

Во вторник Рубио и другие представители администрации выступят перед Конгрессом США с докладом о ходе операции. США и Израиль начали масштабную кампанию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, семь генералов и сотни мирных жителей. Тегеран отвечает ракетными ударами по американским базам и территории Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выступил с громким заявлением о том, что Исламская Республика Иран могла бы обзавестись ядерным оружием еще три года назад. По мнению политика, этого удалось избежать только благодаря его решению выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).