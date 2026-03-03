Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 01:06

В США оценили возможность сухопутной операции в Иране

Рубио: Трамп не исключает сухопутное вторжение в Иран

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Craig Hudson/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пока администрация США не видит смысла в подготовке сухопутного вторжения в Иран, однако Вашингтон оставляет за собой право на применение самых жестких методов, заявил журналистам на брифинге госсекретарь Марко Рубио. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп не исключает возможность наземного силового сценария.

В настоящее время мы не нацелены на задействование наземных сил, но, очевидно, у президента есть такие варианты. Он никогда ничего не исключает,сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что арабские страны Персидского залива встревожены масштабами военной кампании на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы убедить президента США сократить сроки операции против Ирана.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что США и Израиль начали совместную операцию против Ирана ради «спасения мира». По его словам, приближается день, когда иранский народ «сможет свергнуть режим в Тегеране». Нетаньяху добавил, что если Иран получит ядерное оружие и средства его доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, то он станет угрозой для всего человечества.

